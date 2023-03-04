Відомий український комік Андрій Щегель з подкасту Srakadupa дав велике відверте інтервʼю Роману Скрипіну, яке після ефіру його на YouTube-каналі skrypin.ua, викликало широкий резонанс у суспільстві. Набагато більший навіть, ніж сексистське інтервʼю Іво Бобула Еммі Антонюк. Щегель, зокрема, відверто заявив, що він втік з України після третьої повістки, бо гинути за рідну країну — не його вибір.

«Я не боюся військкоматів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу. І я знайшов спосіб з*батися і пожити комфортно. Ось чесно вам заявляю — реалізуючи своє право на ох*єнне життя, я просто з*бався і сиджу тут», — розказав комік. За його словами виїхав він як артист з дозволу держави презентувати Україну за кордоном. І повертатися поки не планує. А ось його знайомим довелося перетинати кордон потайки якимись лісами-річками. У планах Щегеля — поки пожити в Туреччині, а коли сплине час безперешкодного перебування в країні — перебратися до Албанії й потім далі Європою.

Щегелю десь може трохи й соромно, але — ніяких докорів сумління через те, що в Україні гинуть люди, захищаючи країну від ворога. Бо, по перше, «країна — це фікція», а по друге: «це вибір хлопців — гинути». «Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить, і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії і, мабуть, у світі зараз», — вважає Щегель.

Дехто із глядачів навіть підтримав утікача. Але більшість була шокована й не приховувала відрази у своїх коментарях: «Наче в гівно вступила», «Коли його матір і сестру будуть гвалтувати зеки, буряти і кадирівці, нехай не переживає — це їхній вибір!», «Хочеться помити руки після такого гостя», «Не повертайся більше до України».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Олег Скрипка обізвав Потапа та Дорофєєву щирими патріотичними циніками, які раніше будували бізнес в росії, а тепер тренди змінилися, тому їм доводиться будувати свій бізнес на українських піснях.

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