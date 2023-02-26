Скрипка про Потапа та Дорофєєву: «Щирі циніки» (відео)

Лідер українського гурту ВВ Олег Скрипка заявив, що його не вражає україномовна творчість Надії Дорофєєвої та Олексія Потапенка, котрі до минулого року не відмовлялися від пісень мовою ворога і, навіть, працювали в росії. Артист пояснив, що своїми новими треками зірки просто будують бізнес, та назвав їх «патріотичними циніками». Про це він заявив під час інтервʼю на YouTube «Твоє місто».

«Патріотичний цинізм. Щирі циніки. Просто є людина сцени, а є людина — бізнесмен сцени. На сьогоднішній день існують такі механізми, що люди спостерігають на сцені бізнесменів. Бізнесмени собі класно побудували карʼєру, а дехто з них ще більш-менш нормально співає», — заявив співак.

Олег Скрипка вважає, що в українських піснях зараз є багато тексту про свободу, але мало змісту. За його словами, якісна музика має бути першочерговою задачею.

«Ми маємо культурну катастрофу і, напевно, був російський вплив. Тобто структура шоу-бізнесу не змінилася. Був російськомовний контент і якісь україномовні дурачки, щоб були в ефірі. Якщо забрали російськомовний контент, що ми залишаємо, якщо механізм той самий? Потрібно поставити задачу, щоб був якісний продукт, щоб у музику повернувся зміст, а не тільки слова про свободу», — вважає артист.

Як писали «ФАКТИ», раніше Надя Дорофєєва взяла участь у великому благодійному концерті в Казахстані Voice Of Peace на підтримку України. Також нещодавно вона виконала останню волю загиблого на війні героя, який був її палким прихильником.

Український шоумен та продюсер Потап (Олексій Потапенко) жорстко відповів на пост російської співачки Олі Бузової. Вона дорікнула нашим зіркам у тому, що вони виступали й заробляли в РФ, отримували там нагороди та премії, а тепер «плюють у колодязь». Потап заявив, що відмовляється від усіх нагород, отриманих у країні-агресорі, ніколи не випустить пісню, яку помилково записав з Бузовою, і не виступатиме в рф.

Раніше дружина Потапа Настя Каменських пояснила, як вони з чоловіком під час війни опинилися за кордоном. За кілька днів до російського вторгнення вони разом із мамами вирушили до Мадриду. Там артисти планували трохи відпочити та дописати альбом Насті. 25 лютого вони планували повернутися до Києва, де у них була запланована низка заходів. Потап повернувся в Україну через кілька місяців після початку війни.

Зазначимо, що Олег Скрипка — не єдиний, хто негативно ставиться до Потапа серед артистів. Так, Анастасія Приходько назвала Потапа лицеміром і пригадала, як він знімав штани на сцені у Москві.

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