«Я грав зі своїм другом»: відомий український тенісист заступився за росіян та білорусів

Друга ракетка України Олег Приходько, який посідає 438-е місце в рейтингу АТР, незважаючи на війну, внаслідок якої вмирають десятки тисяч людей у нашій країні, продовжує заступатися за спортсменів із країн-агресорів та не розуміє, чому росіян та білорусів усувають від усіляких змагань. .

«Вважаю, що спортсменам потрібно давати шанс реалізуватися, — наводить слова Олега Приходька сайт „Великий теніс України“. — Для більшості це єдина Олімпіада в житті. Просто я ставлю себе на їхнє місце, і не хотілося би, щоб мене відсторонили від найважливішої події в моєму житті, до якої я йшов все життя. Я вважаю, що спорт повинен об'єднувати людей. У давнину, коли проходили Олімпіади, всі війни зупинялися, а зараз це частина війни».

Також у квітні-травні минулого року, коли росіяни звірювали в українських містах, уродженець Дніпропетровська спокійно грав парні турніри із представником країни-агресора Яном Бондаревським — і не бачить у цьому нічого поганого.

«Зіграв пару з росіянином, тому що він є моїм другом, — пояснив свою позицію тенісист. — І я грав пару саме зі своїм другом — для мене національність не має значення. На мій погляд, людину треба судити за її вчинки, а не за її національністю. На жаль, у нас у федерації застосовується досвід дисидентів у радянські часи, коли людей засуджували за розбіжність із громадськими поглядами. У мене багато друзів із росії та білорусі, також моя дівчина з росії. Всі вони мені допомагають і завжди висловлюються проти війни. Тому я не вважаю, що зробив якийсь страшний вчинок.

Чи були рекомендації з боку ФТУ не грати з росіянином? Так, надходили, але оскільки я маю власні погляди, то зробив так, як вважав за потрібне, сліпо дотримуватися політики партії я не став. Загалом я вважаю, що таке засудження спортсменів лише більше розпалює конфлікт. Таким чином спортсмени починають влаштовувати війну на корті та за його межами, перетворюючись на інструменти війни та забуваючи основний принцип спорту".

Додамо, що за свою кар'єру Приходько виграв два другосортні турніри — в 2021-му в грузинському Телаві та в 2022-му у турецькій Анталії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гравці іспанської «Барселони» побили росіян за заклики бомбити Україну.

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