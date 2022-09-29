Гравці іспанської «Барселони» побили росіян за заклики бомбити Україну

Де не зʼявляються московити, туди й несуть свій «русській мір». Російські біженці від мобілізації в Казахстані вже починають там розповідати, що ті землі казахам росія «здала в оренду», тому не росіяни там «понаєхавшиє», а саме казахи. У Грузії московити згадують, куди в 2008 році вони дійшли на танках (за що добряче й відгрібають). А в Туреччині на матчі Континентального кубка російські гравці стамбульського «Буз Адам» вирішили не просто брудно грати проти чемпіона Іспанії «Барселони», а ще й ображати українців та закликати бомбити Україну.

У заявці турецького клубу було аж 12 гравців з росії, тому на льоду вони були практично постійно. І практично постійно вони провокували українців, яких у складі «Барси» троє, повідомляє пресслужба ФХУ (на момент публікації матеріалу повідомлення з сайта видалено). Окрім грубої гри московити ще й не «фільтрували базар», коли бачили Артема Пономаренка чи Станіслава Дідковського. А потім почали погрожувати сімʼям українців: «Я тебе й твою сімʼю вбʼю».

«Олексій Кайгородов ззаду в спину грубо атакував гравця „Барси“ і отримав вилучення до кінця матчу, я вистрибнув на лід до постраждалого і почув потік ненормативної лексики та загрози життю моєї родини», — розповів тренер «Барселони» Данило Дідковський.

За «Буз Адам» грає воротар Станіслав Теплицький з Дніпра. За словами білоцерківця Артема Пономаренка, росіяни в команді «чмирять» Станіслава та затикають йому рота. А під час гри вони так само хотіли «зачморити» й «іспанських» українців, та не на тих нарвалися: «Я на власні вуха почув прямий текст матів та погроз від російського хокеїста на адресу Дідковського-старшого в стилі: „Я тебе і твою сім’ю вб’ю“. А коли один із росіян забив гол у наші ворота, то під’їхав до лави запасних „Барси“ і спробував принизити: „Гей, сосунки з України, вам так і треба! Правильно вас там бомблять“. Треба було відповісти за себе, тому наприкінці я зголосився на лід і попросив партнерів підтримати мене постояти „за Україну“ проти російської орди. Вийшла завірушка „стінка на стінку“, але три рази мені добре вдалося влучити в ціль — губи у гравця турецької команди точно розбиті», — розповів Пономаренко.

Головний суддя зустрічі хорват Філіп Метзінгер за гру виписав 124 штрафних хвилини, 91 з яких — хокеїстам «Буз Адама».

Як повідомляли «ФАКТИ», у росії відібрали етап «Формули-1» через вторгнення в Україну.

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