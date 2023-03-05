На зміну «апокаліпсису» прийде тепло: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

Згідно з прогнозами синоптиків, весна в Києві поки що не настала. Це було доведено у перший вихідний, 4 березня, коли в столиці спостерігалися снігопади зі значним посиленням вітру, грозою та зменшенням видимості.

Через «погодний апокаліпсис» влада навіть була змушена вивести на вулицю 94 одиниці техніки «Київавтодору».

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На щастя, у неділю, 5 березня, метеоситуація буде більш сприятливою для Київщини та інших регіонів України, Вдень лише у Карпатах невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, 7−12 м/с, вночі місцями пориви 15−18 м/с.

Температура вночі 1−6° морозу, вдень 0−5° тепла; у південній частині вночі 0−5° тепла, вдень 5−10° тепла, повідомили в Укргідрометцентрі.



Но новому тижні у столиці та по всій країні встановиться плюсова температура, а наступної неділі навіть потеплішає до + 13 ° тепла.

Щоправда, до кінця другої декади місяця очікується істотне зниження температури повітря, але багато хто з українців, певно, сподівається, що в даному випадку прогнози метеорологів не справдяться й тепло прийде до країни надовго.

Нагадаємо, на наступному тижні знов слід очікувати на магнітні бурі. «ФАКТИ» писали про те, як підготуватись до складних погодних умов метеозалежним людям.

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