Тепла зима в Києві встановила 17 температурних рекордів, але весна поки що не настала, — синоптики

У Києві минула зима увійшла у вісімку найтепліших зим з 1881 року. Це випливає з даних спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Середня температура повітря за зиму склала -0,4°С, що вище кліматичної норми на 2,1°С.

За словами синоптиків, календарна зима закінчилась, але метеорологічна триває.

«Зимові місяці у столиці були теплішими за норму, а особливо січень, в якому було зафіксовано 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум +13,2°С. Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік», — повідомили в обсерваторії.

Там зазначили, що найбільш холодним днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до -10,9 ºС, а найтеплішим — 1 та 2 січня, коли температура повітря піднялась до +13,2 ºС. Опадів цієї календарної зими випало 107 мм, що склало 87% кліматичної норми.

Як повідомила відома соноптикиня Наталка Діденко, у неділю, 5 березня, похолоднішає на 2−5 градусів.

«5-го березня незначні опади разом із холодним атмосферним фронтом перетнуть нашу територію з півночі, заходу, пройдуть через центральні області, захоплять східну частину до півдня. Але все це відбуватиметься вночі та вранці. Вже вдень у неділю в Україні суттєвих опадів не очікується. А ось температура повітря у тилу цього холодного атмосферного фронту знизиться — вдень лише +1+4 градуси, в Криму до +6+8 градусів», — прогнозує вона.

За словами Діденко, у Києві 5 березня вітер поміняється на північно-західний, трохи вщухне. Але похолоднішає, вдень +2 +3 градуси. Без істотних опадів.

«Із найближчих столичних цікавинок: 8-го березня суттєво потеплішає (на один день)), 9-го березня, на день народження Тараса Шевченка, у Києві вночі та вранці з'являться помірні опади (переважно мокрий сніг) та знову похолоднішає», — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли про погоду у березні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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