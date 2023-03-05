Національний мультипредметний тест-2023: стало відомо, як і коли можна можна зареєструватися

Цьогоріч реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) онлайн розпочнеться у квітні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

За її словами, реєстрація буде безпаперовою, тобто учасникам доведеться завантажити свої документи в спеціальний сервіс.

«Після цього кожний учасник отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Ця сторінка буде нашим основним інформаційним порталом», — зазначила вона.

На інформаційній сторінці учасника НМТ відображатиметься необхідна інформація: де, коли і як відбудеться тестування.

Основна сесія тестування проходитиме у червні, а наприкінці місяця або на початку липня — додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися одразу в тестовому середовищі. Коли закінчується час або всі завдання виконані, тоді на екрані з’являється кількість тестових балів за кожен предмет, як і минулого року.

На сайті УЦОЯО вже опубліковано демонстраційний варіант мультитесту з математики, який обов’язково складатимуть усі майбутні абітурієнти. Він доступний за цим посиланням.

«Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту», — зазначають в УЦОЯО.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, під час реального тестування буде можливість скористатися довідковими матеріалами.

Нагадаємо, що через війну 24 березня 2022 року Верховна Рада проголосувала за скасування у 2022 році ЗНО та єдиного вступного іспиту. Натомість було запроваджено альтернативний варіант оцінювання знань випускників — мультипредметний тест з трьох предметів, який здається в один день у визначених пунктах тестування (їх було створено зокрема і за кордоном).

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