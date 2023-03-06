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До свого 30-річчя вона не дожила місяць: біля Бахмуту загинула бойова медичка

11:20 6 березня 2023
Яна Рихлицька

На околицях Бахмута під час евакуації поранених побратимів загинула 29-річна Яна Рихліцька — бойова медичка 93-ї бригади «Холодний Яр». Трагічну звістку повідомили друзі військової. До вторгнення російської армії Яна працювала в ІТ-компанії. Після 24 лютого займалась волонтерством, а потім стала парамедиком і врятувала не одне життя. До свого 30-річчя вона не дожила місяць.

«Не можу повірити, що тебе немає. Що ти вже не напишеш ще один пост, як завершила черговий збір, когось врятувала, щось доставила, або про те, яких чудових людей ти зустріла. Що не пожартуєш гостро, але чесно, як вмієш тільки ти, — пише подруга загиблої Анастасія Бочерова. — Що ми не зберемось після перемоги, щоб відсвяткувати закінчення цього пекла, що не будемо грати в настолки, кататись на велосипедах та розмовляти про відмінності характеру твоїх котів. Я навіть не можу уявити, як багато болі та смерті ти бачила. Як багато ти зробила, щоб їх в нас було менше. Як не можу уявити, скільки суперздібностей ти відкрила в собі, поки інші ховались та тікали. Шкода, що серед них не було безсмертя. Я рада, що знала тебе. Я дякую тобі за все, що ти зробила для кожного з нас».

Знайомі загиблої військовослужбовиці зазначили, що її батьки відмовились від фінансової допомоги на організацію поховання доньки. Вони попросили небайдужих донанити на ЗСУ, аби помститись за дівчину та українських бійців, яких забрала війна.

Нагадаємо історію про українського Дока, який загинув, рятуючи побратимів.

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