Загинув, рятуючи побратимів: щемлива історія про українського Дока

В Одесі попрощались із капітаном Павлом Загнибородою, він загинув під час виконання бойового завдання у складі медичної евакуаційної групи. Йому назавжди 48 років…

«Павло народився у Вінниці, у 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет. Працював лікарем-терапевтом у Одесі, — повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України. — Він був активним учасником Революції гідності. У 2014 р. з Майдану пішов добровольцем на фронт та потрапив до 79-ї окремої аеромобільної бригади, де проходив службу на посаді начальника медичної служби батальйону. Демобілізувався у 2015 році».

З початком повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року знову повернувся допомагати побратимам.

«У боях за Бахмут Павло Загниборода виявив героїзм та сталеву витримку. У нього, як і у багатьох інших медиків на війні, був звичайний позивний Док. Він успішно справлявся з будь-яким бойовим завданням і як лікар у потрібний момент професійно надавав бійцям допомогу. Вранці воїн виконував бойове завдання у складі медичної евакуаційної групи. Під час ворожого артилерійського обстрілу медик, на жаль, отримав численні поранення, які виявилися несумісними із життям».

Наказом голови Держприкордонслужби Павлу Загнибороді надано чергове військове звання «майор» (посмертно). У Павла залишилися дружина та сестра, які також лікарі, та син, який зараз захищає Україну у складі Збройних Сил України.

Нагадаємо, захисник Ігор Луценко повідомив про загибель побратима, відомого учасника Євромайдану Олега Собченко: «Завдяки йому у березні вистояв Київ».

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