У Запоріжжі закінчили розбір завалів розстріляної п'ятиповерхівки: названо остаточну кількість жертв (фото)

В Запоріжжі завершилися пошуково-рятувальні роботи у будинку, який 2 березня був жорстоко зруйнований ворожою ракетою. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Це були жахливі чотири доби. Чотири доби сподівань на диво, чотири доби втрачених надій, чотири доби важкої роботи», — заявив він.

За словами Куртєва, загинули 13 людей.

«Тієї ночі росіяни вбили 13 мирно сплячих людей — чоловіків, жінок, маленьку дитинку… Ще пʼятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти… Це велике горе для усього Запоріжжя. Тому завтрашній день оголошується у нашому місті Днем жалоби. Давайте разом вшануємо світлу памʼять кожного, чиє життя назавжди обірвалося тієї трагічної березневої ночі», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», під час розбору завалів будинку було врятовано 11 людей, трьох котів та собаку.

Фото: ДСНС

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