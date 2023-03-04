Рятувальники знайшли тіла 10 загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 2 березня, розбір завалів продовжується (фото)

Кількість загиблих під час ракетного удару по Запоріжжю збільшилася — станом на ранок суботи, 4 березня, рятувальники деблокували тіла ще трьох мешканців будинку.

Як повідомляють у ДСНС, відомо вже про десятьох загиблих, у тому числі й дитини.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

«Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Було врятовано 11 осіб. Співробітники надзвичайної служби також врятували трьох котів та собаку.

Фото ДСНС

Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС — 74 рятувальники та 13 одиниць. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Ексклюзивний матеріал про жительку зруйнованого будинку, яку рятувальники знайшли разом з котом під завалами через п`ять годин рятувальних робіт, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДСНС

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