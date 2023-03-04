Рятувальники знайшли тіла 10 загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 2 березня, розбір завалів продовжується (фото)
Кількість загиблих під час ракетного удару по Запоріжжю збільшилася — станом на ранок суботи, 4 березня, рятувальники деблокували тіла ще трьох мешканців будинку.
Як повідомляють у ДСНС, відомо вже про десятьох загиблих, у тому числі й дитини.
«Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Було врятовано 11 осіб. Співробітники надзвичайної служби також врятували трьох котів та собаку.
Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС — 74 рятувальники та 13 одиниць. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Ексклюзивний матеріал про жительку зруйнованого будинку, яку рятувальники знайшли разом з котом під завалами через п`ять годин рятувальних робіт, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото ДСНС625
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