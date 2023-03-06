«Яке кончене»: скрєпна Маша Распутіна закликала розстрілювати росіян, які виїхали за кордон

Забута російська співачка Маша Распутіна, відома своїми скандальними витівками, вразила скрєпними висловлюваннями. Прихильниця політики путіна, яка підтримує вторгнення в Україну, закликала жорстоко розправлятися з росіянами, які їдуть з країни. Відео заяви публікують росЗМІ.

«Всіх зрадників, негідників, чужинців, які окупували наші території, зрадили за гроші, потрібно розстрілювати і на шибеницю. Це моя заява», — заявила Распутіна.

Тобто, вона пропонує покарати Максима Галкіна та Аллу Пугачову, які виїхали з країни. Адрія Макаревича чи Лію Ахеджакову, які також засудили війну проти України. Та багатьох інших свідомих росіян, які не бояться висловлювати свою позицію.

Нагадаємо, в росії вже є випадки кримінальних справ та покарання за дискредитацію російської армії. Перші вироки отримали блогерка Ніка Білоцерковська та журналіст Олександр Невзоров.

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