38.46 / 39.19 40.45 / 41.32
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Яке кончене»: скрєпна Маша Распутіна закликала розстрілювати росіян, які виїхали за кордон

13:56 6 березня 2023
Маша Распутіна

Забута російська співачка Маша Распутіна, відома своїми скандальними витівками, вразила скрєпними висловлюваннями. Прихильниця політики путіна, яка підтримує вторгнення в Україну, закликала жорстоко розправлятися з росіянами, які їдуть з країни. Відео заяви публікують росЗМІ.

«Всіх зрадників, негідників, чужинців, які окупували наші території, зрадили за гроші, потрібно розстрілювати і на шибеницю. Це моя заява», — заявила Распутіна.

Тобто, вона пропонує покарати Максима Галкіна та Аллу Пугачову, які виїхали з країни. Адрія Макаревича чи Лію Ахеджакову, які також засудили війну проти України. Та багатьох інших свідомих росіян, які не бояться висловлювати свою позицію.

Нагадаємо, в росії вже є випадки кримінальних справ та покарання за дискредитацію російської армії. Перші вироки отримали блогерка Ніка Білоцерковська та журналіст Олександр Невзоров.

371

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гаманець

Що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство

Гороскоп

У Тельців можливий прибуток, Овнам знадобиться порада, у Водоліїв та Риб ймовірні неприємності на роботі: гороскоп на 6 березня 2023 року

танк на вулиці Бахмута

Окупанти вже не зможуть так просто вийти з Бахмута, — ISW

Працююча пенсіонерка

Виплати підвищили не всім: названо 4 групи пенсіонерів, яких обійшла індексація

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту