Це питання часу: прем’єр-міністр Латвії про постачання Україні винищувачів

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш вважає, що Україна рано чи пізно отримає західні винищувачі.

«Поставка винищувачів — це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі, — сказав він в інтерв'ю Der Spiegel — Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати».

На думку глави латвійського уряду, Німеччина повинна стати провідною державою Європи не тільки в економічному, а й у військовому плані. Політик, чия батьківщина під час Другої світової війни була окупована як Німеччиною, так і Радянським Союзом, не бачить у цьому проблеми.

«Я також знаю про зловісну німецьку історію в моїй країні. Але часи зараз інші».

Прем'єр-міністр Латвії також хотів би, щоб Бундесвер на постійній основі розмістив у Литві боєздатну бригаду.

«Як наслідок російського вторгнення, Латвія нещодавно знову запровадила обов'язкову військову службу».

З січня наступного року молоді латвійці зможуть обирати між військовою та цивільною службою. Наразі вже є великий попит на військову службу, додав Каріньш.

Нагадаємо, Латвія вилучатиме авто у п’яних водіїв і передаватиме нужденним українцям.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram