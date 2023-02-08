Озброєння України є «єдиним шляхом до миру», заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, коли Київ активізував заклики до Заходу надіслати військові літаки, пише Daily Mail з посиланням на Times of Malta.

Зокрема пан Клеверлі сказав: «Як і всі авторитарні правителі, путін реагує лише на силу своїх опонентів. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, — це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру». Ця заява прозвучала після того, як міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість, що західні союзники погодяться на прохання Києва про винищувачі: «Літаки теж будуть».

Наразі Україна заручилася підтримкою країн Балтії та Польщі у своєму прагненні отримати західні літаки. Але кілька західних лідерів побоюються, що їх надання може ще глибше втягнути їхні країни в конфлікт, пише Daily Mail.

Київ каже, що реактивні літаки є важливими для того, щоб кинути виклик російській перевазі в повітрі та забезпечити успіх у очікуваному весняному наступі росії, який, за прогнозами пана Резнікова, може розпочатися до річниці війни, 24 лютого.

«Не вся західна зброя надійде до того часу, але у нас є ресурси та резерви, щоб допомогти стабілізувати та підтримувати наступ», — сказав пан Резніков журналістам.

Кремль заявив, що постачання західними країнами все більш досконалої та більшої кількості зброї лише продовжить конфлікт, і він характеризує НАТО як прямого учасника.

Пан Резніков, коментуючи постачання західної зброї та стан української армії, сказав журналістам: «Я абсолютно сміливо стверджую, що ми де-факто стали країною НАТО. У нас залишилася де-юре частина».

Тим часом, важкі бої тривають в Донецькій області на сході України, одній із чотирьох областей, які росія незаконно анексувала минулого року, хоча її сили не повністю контролюють територію.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел вважає, що Захід повинен відправити Києву все, крім ядерної зброї.

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