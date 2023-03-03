Беззастережної капітуляції ворога не буде: радник Залужного спрогнозував, скільки триватиме війна

Війна з росією може тривати ще рік, її потрібно закінчити перемогою України на полі бою. Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

За словами генерала, у лютому 2022 року він вважав, що повномасштабна війна з росією триватиме не менш як рік. Зараз він прогнозує, що для повної перемоги Україні буде потрібен ще один рік.

Назаров підкреслив, що здолати росію на полі бою цілком реально, і саме такий фінал повинен бути у цієї війни.

На його думку, величезні розміри російської території і наявність у ворога ядерної зброї виключають можливість завдати росії тотальної поразки з беззастережною капітуляцією. Але вигнати росіян з української території — можливо.

«Мова йде й про деокупацію територій на узбережжі Азовського моря та Кримського півострова», — заявив генерал.

Назаров нагадав, що такі приклади вже є — в Харківській та Херсонській областях, де вдалося завдати поразки російським військам й звільнити великі території.

Як відомо, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе здобути перемогу у війні з росією вже цього року. Але Києву потрібна зброя, щоб країни-партнери виконали свою «домашню роботу».

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що треба перекрити росіянам сухопутний коридор до Криму. Після цього визволення півдня піде набагато швидше. Це прискорить звільнення України.

Разом з тим український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в інтерв'ю «ФАКТАМ» сказав, що однозначно перемога буде за нами, але це станеться не скоро.

471

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram