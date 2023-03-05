Будуть битися о стіну місяць-півтора: Роман Світан оцінив перспективи військових рф вийти на адмінкордони Донбасу

Заявивши про намір вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, російські військові навряд чи зможуть досягти цієї мети.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

Причина — у тому, що Україна протягом 8 років вибудовувала «непрохідну» лінію оборони.

За його словами, росіяни витратили багато сил і коштів, щоб її пробити, але не змогли.

Тому, впевнений експерт, не варто навіть припускати можливості виходу росіян на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

«Росіяни ще місяць — півтора битимуться об «стіну», — вважає він.

При цьому український військовий дуже невисокої думки про якість сил, які має армія рф.

«Те стадо, яке зараз є в районі Донбасу, цей третій набір в одну й ту саму частину просто не зможе її пробити. Там немає жодного механізму, там все правильно розраховано та побудовано», — зазначив військовий експерт.

Полковник ВСУ вважає, що для того, щоб пробити цю лінію, росії необхідно готуватися щонайменше 10 років, готувати нову техніку, навчати людей і лише потім розпочинати штурм.

«Вони рік б'ються в цю стіну, і вони може ще півтора місяці в неї битимуться, а далі ми вже почнемо рухатися у зворотний бік. За цей місяць — півтора вони спалять залишки своїх військ, які у них ще залишилися», — наголосив Роман Світан.

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