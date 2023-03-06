Скандальний комік Щегель спробував виправдатись: вийшло не дуже (відео)

Скандальний комік Андрій Щегель, який зізнався, що втік з України та зневажливо висловився про співвітчизників, спробував виправдатись за свої слова. Він пояснив, що його слова про те, що в Україні відбувається «й*аний цирк з попаянами дебілами» нібито перекрутили та вирвали з контексту.

Комік опублікував в інстаграмі відео, на якому недолуго вибачається.

«Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини — саме гинути на війні. Маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну та бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, призводить до загибелі найкращих її дітей», — вже по-іншому заговорив Щегель.

Він також пожалівся, що зазнав хейту та отримує погрози. Тому й відреагував занадто емоційно.

«Я жодним чином не зневажаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної та імпульсивної промови, шматком викладене в Інтернет і вирване з контексту, є лише моєю гнівною та безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи та вбивства протягом кількох діб, які просто зводять тебе з розуму. Я прошу вибачення у всіх, кому скандал з моєю участю приніс багато страждань», — каже комік.

Він виправдовується, що провокація є роботою коміка. Але цього разу зайшов надто далеко.

«Але, на жаль, пошук ворогів та полювання на відьом вийшли за межі розумного. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас. І вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто говорить те, що люди хочуть почути. В Україні є справжні вороги, і це точно не я», — запевняє він.

Після хвилі хейту Щегель закрив можливість коментувати його допис.

Нагадаємо, скандал розгорівся після інтерв’ю Андрія Щегеля Роману Скрипіну, в якому він зізнався, що використав дозвіл Мінкульту на виїзд з країни під приводом концертної діяльності, але не планує повертатись. З Туреччини Щегель заявив, що отримував повістки до військкомату, але ігнорував їх.

А про захисників сказав, що це «їхній вибір — гинути на війні».

Після скандальних заяв коміка Мінкульт змінив правила виїзду за кордон для артистів.

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