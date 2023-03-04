Втеча коміка Щегеля з України: у Мінкульті виступили із заявою

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на ситуацію зі стендап-коміком Андрієм Щегелям, який отримав кілька повісток, але виїхав до Туреччини і має намір поки що там залишатися, бо «знайшов спосіб з… тися та пожити комфортно».

У МКІП заявили, що до осіб, яким тимчасово надається сприяння в отриманні дозволу на перетин кордону, належать й діячі сфери культури та інформації, які мають на меті виїзду захист та популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням в країну.

«МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється. Зазначена особа, яка порушила надане їй право виїзду за кордон, перебувала у складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл. Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави», — зазначили в міністерстві.

Підкреслюється, що наразі Мінкульт передав на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. А ситуацію з порушенням наданого права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців.

Нагадаємо, що минулого року 34-річний український силач Денис Бережник вирушив на етап Кубка світу зі стронгмена та не повернувся на батьківщину у зазначений термін.

Фото зі сторінки Андрія Щегеля у соцмережах

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