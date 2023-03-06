З Коноплянкою та Ярмоленком: Україна назвала склад на матч відбору Євро-2024 з Англією на «Уемблі»

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань оприлюднив склад команди на стартовий матч відбору Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня на знаменитому лондонському «Уемблі».

До списку увійшли 26 футболістів, серед яких півзахисник польської «Краковії» Євген Коноплянка, котрий не грав за «жовто-синіх» з вересня 2020 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Повністю склад збірної України, яка 20 березня розпочне збір у Лондоні, виглядає так:

воротарі — Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — «Шахтар»);

захисники — Олександр Караваєв («Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія) Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Едуард Соболь («Страсбург», Франція)), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — «Дніпро-1»);

півзахисники — Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЕ), Руслан Малиновський («Марсель», Франція), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Євген Коноплянка («Краковія», Польща);

нападники — Роман Яремчук («Брюгге», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»).

Крім того, до резервного списку команди на випадок травм та хвороб футболістів увійшли:

воротарі — Андрій П'ятов («Шахтар»), Микита Шевченко («Олександрія»);

польові гравці — Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — «Динамо»), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (всі — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Денис Мірошниченко («Олександрія»), Віктор Коваленко («Спеція», Італія), Данило Ігнатенко («Бордо», Франція).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти хотіли викрасти родину футболіста збірної України та вимагати викуп.

Фото 1927.kiev.ua

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