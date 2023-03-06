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Гроші

Українці отримуватимуть «меценатські» доплати до пенсії, але велику частину суми утримають

17:18 6 березня 2023
Гривні

В Україні, де у березні провели індексацію пенсійних виплат більшості пенсіонерів, минулого року було ухвалено закон, які дозволяє благодійні внески на виплату пенсій — як адресно для конкретної особи, яка вже отримує пенсію, так і знеособлено.

«Зараз розроблено всі нормативні акти. Буквально согодні Міністерство юстиції має оприлюднити постанову, яка запустить механіку цих „меценатських“ пенсій. І після цього будь-який громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може на свій розсуд перерахувати благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, аби, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсії батьків, бабусь дідусів чи людини, яка йому не байдужа», — зазначила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Нагадаємо, що згідно із законом, 70% внеску спрямовується на виплату певній людині, а 30% — до солідарної пенсійної системи. Українське законодавство також дозволило добровільно сплачувати внески на майбутню пенсію з 16 років. Договір можна укласти в електронній формі через портал і мобільний додаток «Дія» або на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Розмір страхових внесків, періодичність і строки їхньої сплати можна буде визначати самостійно

Фото Pixabay

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