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Суспільство та люди

Мають повернути протягом 10 днів: мешканцям Дніпропетровської області висунули ультиматум

17:40 6 березня 2023
Патрони

На Дніпропетровщині влада висунула мешканцям регіону вимогу — цивільні мають повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї протягом 10 днів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За його словами, йдеться про зброю, яку на початку повномасштабного вторгнення надали цивільним для захисту їхніх родин та домівок.

«Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила „на руках“. Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку», — додав він.

Нагадаємо, що рік тому Верховна Рада дозволила роздачу цивільним особам вогнепальної зброї для захисту України. Також було встановлено, що озброєні таким чином громадяни не несуть відповідальності за застосування зброї проти агресора.

Фото Pixabay

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