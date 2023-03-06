9 березня на київських Осокорках стрілятимуть та обмежать рух транспорту: що відбувається
У четвер, 9 березня, на Осокорках у Києві ДБР проводитиме слідчий експеримент — місцевих мешканців попереджають про можливі ускладнення руху та звуки пострілів.
Як повідомляють у Держбюро розслідувань, йдеться про слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї, що відбуватимуться у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120-ї Садової.
В районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.
Мешканців просять врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли, а також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на автівках без нагальної потреби.
Нагадаємо, що нещодавно співробітники ДБР разом з СБУ проводили слідчі дії на всіх українських митницях.
Фото зі сторінки ДБР у соцмережах202
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