СБУ та ДБР проводять масові обшуки на всіх українських митницях: перші подробиці та фото

В Україні триває боротьба з корупцією. Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять спільну операцію: обшуки по всій вертикалі митниці. Викриті тіньові схеми — до 10 мільярдів збитків на місяць. Про це повідомили в ДБР.

«Впродовж останніх місяців проведена велика кропітка робота щодо виявлення тіньових схем на митниці. За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень. Це — третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів. ДБР та СБУ у взаємодії з Офісом Генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію. Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін звільнив керівників митниці.

Фото: Служба безпеки України

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