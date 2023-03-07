«Майже літо йде до України»: в яких областях варто чекати «літніх» +22 градусів

Згідно з прогнозами синоптиків, в Україну вже починають надходити теплі маси повітря.

«Активізація циклонічної діяльності у північній частині Атлантичного океану прямо відобразиться на характері погоди у більшості країн Європи. На територію України надходитимуть вологі та теплі повітряні маси із заходу, які спричинять опади переважно у вигляді дощів, місцями з мокрим снігом. Температурне тепло очікується високим з відхиленням від норми на 3 — 7 °C. Особливо тепло очікується у південній та східній частині країни», — пояснює це природне явище синоптик Ігор Кібальчич.



Згідно з його прогнозом, у вівторок, 7 березня, під впливом фронту оклюзії на тлі зниженого тиску вночі очікується невеликий сніг/мокрий сніг у північних та західних областях, удень опади у вигляді дощу пройдуть у центральних та східних регіонах. Вночі на Правобережжі місцями ожеледиця. Вітер південний із переходом днем на південно-західний та західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+2 °С, удень +3…+9 °С, у центральних, південних областях та Криму +10…+17 °С.

У середу, 8 березня, за рахунок посилення південно-західних повітряних потоків, в Україні очікується подальше потепління. Вночі у центральних, південних та східних областях пройде невеликий дощ, у Карпатах та на Закарпатті помірні опади. Вдень дощова погода очікується у більшості областей, за винятком південно-західної та місцями центральної України. У Поліссі та Карпатах дощ із переходом у сніг. Вітер південний, південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −1…+5 °С, удень +4…+10 °С, у центральних, східних, південних та місцями західних областях +11…+17 °С. У Карпатах уночі −4…+1°С, удень близько 0 °C.



Ще більш оптимістично настроєний на прихід тепла народний синоптик Станіслав Щедрін.

«Майже літо йде до України. Ось про який гарний сюрприз від погоди я обіцяв розповісти, вже від 11−12 березня, майже по всій Україні очікується значне потепління, у більшості областей окрім північних та північно-західних областях, температура повітря становитиме в межах від +13+15 та до +17+22, але іноді проходитимуть дощі, місцями можливі навіть грози», — пише він у соціальній мережі.

«Але іноді проходитимуть дощі, місцями можливі навіть грози», — попереджає Щедрін.

Нагадаємо, що минула зима принаймні в Києві встановила 17 температурних рекордів.

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