Кайлі Міноуг несподівано передумала брати участь у концерті з нагоди коронації Чарльза і Камілли

У неділю, 5 березня, стало відомо, що популярна співачка Кайлі Міноуг несподівано передумала виступати на концерті з нагоди коронації Чарльза III і Камілли. Ще кілька днів тому всі британські газети з упевненістю заявляли, що 54-річна поп-діва прийняла запрошення, на відміну від Адель, Елтона Джона, Роббі Вільямса і низки інших зірок. Пояснювалася ця впевненість тим, що Кайлі є великою прихильницею королівської сім'ї. До того ж вона брала участь у гала-концерті минулого року, коли відзначався Платиновий ювілей Єлизавети II. У 2018 році співачка співала в Альберт-холі на концерті на честь 92-річчя королеви.

А коли у вересні 2022 року Її Величність померла, Міноуг однією з перших розмістила душевний пост у соцмережах зі співчуттями.

І ось газета Mail on Sunday піднесла 5 березня сенсацію. Джерело з найближчого оточення Кайлі повідомило виданню, що співачка вирішила відхилити запрошення. На коронаційному концерті 7 травня Міноуг не буде.

Джерело пояснило це тим, що Кайлі залишається громадянкою Австралії, хоча багато років живе в Британії. І співачка хоче й надалі відчувати себе частиною своєї рідної країни. А в Австралії як ніколи раніше сильні сьогодні республіканські настрої. Багато австралійців виступають за відмову від конституційної монархії і перехід до республіканського державного устрою.

Нагадаємо, Австралія є членом Співдружності націй. Формально главою держави залишається, як і раніше, британський монарх. Лондон також призначає генерал-губернатора як свого офіційного представника.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, який обійняв цю посаду в травні минулого року, обіцяв провести референдум з питання зміни державного устрою. Однак смерть Єлизавети II змусила його змінити ці плани. Албаніз заявив, що утримається від проведення референдуму під час свого першого терміну при владі в пам'ять про королеву.

Нагадаємо, що Кайлі Міноуг відсвяткувала день народження, поділившись своїм фото в підліткові роки.

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