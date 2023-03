Багато відомих британських музикантів відмовилися брати участь у концерті з нагоди коронації Чарльза III

В організаторів коронації Чарльза III і Камілли виникли серйозні проблеми. Як уже повідомляли «ФАКТИ», урочисту церемонію заплановано на 6 травня. Днем пізніше має відбутися грандіозний концерт за участю зірок першої величини з країн Співдружності. Чарльз особисто брав участь у складанні музичної програми. Утім, його цікавили не стільки поп-зірки, скільки класична музика і особливо грецька церковна музика. Він хоче, щоб вона обов'язково прозвучала під час концерту в пам'ять про його батька принца Філіпа.

Здавалося б, британські поп-зірки з радістю погодяться виступити на сцені на честь нового короля. Проте з кожним днем зростає список музикантів, які відповідають організаторам концерту відмовою. Серед тих, хто твердо сказав «ні» сер Елтон Джон, Гаррі Стайлз, Ед Ширан, Роббі Вільямс, Адель.

Ходили наполегливі чутки, що учасниці Spice Girls скористаються моментом і знову вийдуть разом порадувати шанувальників. Однак ця інформація не підтвердилася.

Як причину ті, хто відмовився, посилаються на напружений графік. Мовляв, у всіх у дні коронації будуть концерти в інших місцях.

Поки що прийняли запрошення учасники гурту Take That, до складу якого зараз входять Гері Барлоу, Марк Оуен і Говард Дональд. Очікується, що до них приєднається Джейсон Оранж, який покинув гурт у 2014 році. А ось Роббі Вільямс не захотів виступати ні соло, ні в складі Take That.

Також підтвердили свою участь у концерті Кайлі Міноуг та її сестра Данні. І це поки весь список тих, хто готовий вийти на сцену 7 травня.

Нагадаємо, що до коронації Чарльза ІІІ підготовлено емблему, яку створив британський дизайнер Джонатан Айв.

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram