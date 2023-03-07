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Білл Гейтс став дідусем: його старша донька народила первістка

17:30 7 березня 2023
Дженніфер Гейтс зі своїм чоловіком Наелем Нассаром

У понеділок, 6 березня, старша дочка Білла Гейтса Дженніфер повідомила в Instagram про народження первістка. «Посилаємо любов від нашої маленької сім'ї», — написала вона у своєму пості, супроводивши його фотографією маленьких ніжок немовляти.

Стать дитини та її ім'я Дженніфер поки що зберігає в таємниці.

Білл і Мелінда Гейтс уперше стали дідусем і бабусею. І хоча подружжя розлучилося 2021 року, вони продовжують брати рівну участь у житті своїх трьох дітей.

Мелінда першою привітала доньку та зятя. Вона залишила коментар під постом: «Ласкаво просимо в цей світ».

Дженніфер Гейтс 26 років. Вона вчиться на лікаря. Зі своїм чоловіком, єгиптянином Наелем Нассаром, вона познайомилася на скачках. Дженніфер з дитинства захоплюється кінним спортом, а Наель — професійний наїзник. Пара зіграла весілля в жовтні 2021 року. Торжество влаштували на кінній фермі у Вестчестері, яка належить Дженніфер.

У листопаді минулого року подружжя оголосило, що чекає на первістка.

Про особисте життя 23-річного сина Білла і Мелінди нічого невідомо. Молодий чоловік ретельно оберігає його від сторонніх поглядів. Молодша дочка Гейтсів Фібі зустрічається зі студентом Стенфордського університету Робертом Россом. Дівчині 20 років.

Білл Гейтс нині посідає шосте місце. Американський журнал Forbes оцінює його статки у 106 мільярдів доларів. Мелінда Гейтс володіє 6,7 мільярда доларів. У списку вона посідає 368-е місце.

Нагадаємо, що завдяки розлученню Білла і Мелінди Гейтс їхні діти можуть стати мільярдерами.

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