«Холостяка» можна закривати: у мережі відреагували на чутки про початок зйомок

Популярний телеведучий, друг та порадник усіх героїв романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник, який розповів про життя під обстрілами, вирішив заінтригувати своїх передплатників у

соціальній мережі можливим стартом роботи над новим сезоном.

Відомо, що восени минулого року в етер вийшов 12-й сезон «Холостяка», який був знятий ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«П'ятниця… погодьтеся, як все ж не вистачає „Холостяка“ та „Холостячки“?! — написав Григорій. -

Але ми обов’язково знімемо новий сезон — чекаєте? Хто, на вашу думку, має стати головним героєм та героїнею?»

Під постом ведучого вибухнула ціла баталія серед шанувальників проєкту. Багато хто став пропонувати

кандидатури на роль «Холостячки». Більшість хотіла б побачити у проєкті Лесю Нікітюк. А в ролі головного

героя «Холостяка» — бійця ЗСУ.

-«Холостяка» треба відзняти після перемоги, й обов'язково запросити військового", — написали у коментарях.

Але були й ті, хто вважає, що продовжувати романтичне реаліті не слід. Особливо після того, як

жодна пара, народившись на проєкті, не залишилась разом.

«Це шоу вже не таке актуальне. Ні одної пари, щоб жили разом. Тому з кожним роком все менше цікаво

дивитися цей проєкт. Знімайте щось нове!» — написали Григорію.

Багато хто наголосив, що вибір дванадцятого «Холостяка» був не дуже вдалим.

«Після останнього „Холостяка“ взагалі можна закривати це фарс-шоу», — запропонували у коментарях.

Нагадаємо, у мережі було багато критики 12-го сезону шоу «Холостяк» та його головного героя.

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