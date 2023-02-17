«Ми бачили й чули „Шахеди“»: Григорій Решетник про життя сім’ї під час обстрілів Києва
Популярний телеведучий каналу СТБ, друг та порадник усіх Холостяків та Холостячок Григорій Решетник каже, що під час війни емоційно триматись йому допомагає робота. Григорій із сім'єю — дружиною Христиною та трьома синами — вирішили не їхати з Києва та триматися всім разом. За словами Решетника, після вдалого показу 12-го сезону «Холостяка» канал думає вже про наступного героя. Пошуки Холостяка продовжуються, але зйомки проєкту відбудуться вже після перемоги України.
В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Решетник розповів про свої найбільші страхи, розчарування в Холостяку та терміни завершення великої війни.
«Прокинулись від вибухів, побігли до дітей, а хлопці продовжували спокійно сидіти перед телевізором»
— Наша сім’я залишилась в Києві, хоча, зізнаюсь, багато хто зі знайомих виїхав, — каже Григорій. — Але, оскільки діти ходять до школи, не хочемо переривати навчання. Та й загартованість у нас вже з’явилася. Віримо, що все буде добре.
— Як ви впоралися з відключенням світла?
— Була страшенна ситуація восени, коли полетіли перші «Шахеди» та почалися бомбардування. В Києві був блекаут. Ми живемо на верхньому поверсі та досить складно було з дітьми на руках ходити по сходах. Потім, як багато хто, вирішили проблеми разом з сусідами й купили на під’їзд генератор. Він забезпечує нам ліфт, опалення та воду. Тому у квартирі завжди є тепло й вода. Побут налагоджується, і ми чекаємо на весну.
— Навіть у складні часи Христина не хотіла поїхати з дітьми?
— Ми хочемо жити та працювати в Києві, тому тримаємось родиною, і це наш принцип — бути разом. Хтось каже, що перебування у такій ситуації емоційно може зашкодити дітям. Але я бачу, які вони щасливі, що ми всі поряд. Навіть коли тривога та вони переховуються в бомбосховищах, стресу немає.
Наше бомбосховище — це паркінг у домі. З трьома дітьми особливо почуваєш відповідальність саме за їхнє життя. Коли було залишався сам удома, міг і пропустити похід до бомбосховища. З дітьми — ніколи. З нашим домом, слава Богу, все в порядку. Але недалеко є інфраструктурні об’єкти та у нас буває дуже гучно.
— Від збиття «мопедів»?
— Так, ми живемо недалеко від Дніпра, і були моменти, коли ми бачили й чули «Шахеди». Спочатку ти чуєш гул, а потім іде збиття. Емоційно переживати це дуже складно. Пам’ятаю, десь місяць тому був прильот, але тривогу не оголошували. Це було рано-вранці у вихідний. Діти вже дивились мультики, а ми з Христиною досипали. Прокинулись від вибухів, вскочили, побігли до дітей, а хлопці продовжували спокійно сидіти перед телевізором. Сказали, що наче десь щось чули. Але свідомість дорослого зразу намалювала, наскільки це небезпечно.
— Знаю, що на початку війни ви вивезли батьків з рідного Миколаєва.
— Вони й зараз залишаються жити в Івано-Франківську. В Миколаєві все ж таки ще складно: проблеми з водою, комунікаціями. Батькам подобається на заході України, до того ж там батьки Христини. Та й нам спокійніше.
«Холостяки діляться зі мною своїми думками перед фіналом, буває таке, що терези коливаються до останнього»
— Попри війну, останнім часом телебачення відроджується.
— Так, ми нарешті показали «Холостяк-12», зняли фінальне постшоу «Життя після проєкту», запустили новий формат «Як ти?», поновлюємо «Неймовірну правду про зірок» — і це тільки ті проєкти, в яких я задіяний. А ще ж є «МастерШеф», «Супермама», «ДНК. Свої», серіали. Можливо, для когось це не ті масштаби, що були до вторгнення, але канал робить неймовірні речі, аби не втрачати якість та наповнення телевізійного ефіру. Просто зараз, в умовах повітряних тривог, ракетних обстрілів, вимкнень світла канал продовжує створювати не тільки улюблені, а й нові проєкти. Розуміємо, що складно зараз всім, тому наша місія — бути максимальною підтримкою для українців в емоційному сенсі. Щоб і розрадити, й надихнути, й підтримати глядачів. І для співробітників каналу також, адже кожен проєкт — це наші робочі місця. Тож робота тримає в тонусі.
— «Холостяк-12» показав, що глядачі скучили за романтичними історіями!
— Це правда! Попри те, що проєкт вийшов восени, він єдиний потрапив в топдесятку запитів українців у Google за 2022 рік, всі інші запити напряму стосуються теми війни. У дванадцятому сезоні взагалі якась шалена кількість обговорень «Холостяка». І вони тривають досі. Тому багато прохань від глядачів продовжувати проєкт.
— Вже знайшли 13-го Холостяка?
— Ні, наразі розглядаємо різні варіанти. «Холостяк» не студійне шоу, це щодня нові локації, побачення, довгі переїзди. Під час повномасштабного вторгнення не час для таких знімань. Та й ті холостяки, яких ми б хотіли бачити у новому сезоні, зараз зайняті важливішими для країни справами.
— Шоу «Холостячка» теж поки не на часі?
— Ситуація з «Холостячкою» дуже схожа. Гадаю, після перемоги обидва проєкти обов’язково відбудуться, тому що в них завжди акцент на любов, а це тема вічна, і життя має продовжуватись. Зараз, до речі, ми бачимо, наскільки багато навколо нас освідчень у коханні.
— Хоча, на жаль, є й ті, хто розлучається. Як ви поставились до розлучення Нікіти Добриніна та Даші Квіткової?
— Звісно, я засмутився, адже це пара, кохання якої зародилося просто на моїх очах, у дев’ятому сезоні проєкту «Холостяк». Ми з Христиною були на їхньому весіллі. Останнім часом спілкувалися рідко, але слідкували за ними у соцмережах і кожного разу думали: «Яка ж красива пара!». Я не знав, що між Нікітою та Дашею такі кризові моменти. Але ми маємо розуміти, що кожна пара приймає рішення про розставання, виходячи з власної ситуації, і маємо ставитися до нього з повагою, бо це дуже непростий період, а для публічних пар — і поготів.
— Ви не розмовляли з Нікітою та Дашею?
— Якраз напередодні розмовляв з Нікітою, але це було по професійних моментах. І жодних натяків не було. Ми навіть збиралися зустрітися на зйомках. Але потім я зрозумів, з яких причин вони не прийшли. Новину, як і всі, дізнався з їхніх дописів у соцмережах. І маю відзначити, що, попри складне рішення, ця пара демонструє гідний приклад розставання, без взаємних звинувачень у соцмережах, без бруду, з повагою одне до одного та з рівним піклуванням про сина.
Але! Як ведучий найромантичнішого реаліті країни, все ж таки закликаю всі пари, хто ще разом: тримайтеся, будь ласка! Війна — це складно фізично, емоційно, це випробування нашої сили й наших стосунків також. Та я вірю, що любов переможе будь-яку темряву.
— У фіналі «Холостяка-12» ви відчували, що Катя та Алекс також не будуть разом?
— Зовсім ні! Вони були досить органічні, й мені здавалося, що їм вдасться збудувати стосунки за межами реаліті. У Каті стриманий характер. Однак Алекс зміг розкрити її на проєкті, побачити її справжню та закохатись. Вони були дуже милою парою. І в цьому сезоні багато глядачів вболівали саме за Катю. Але, на жаль, їхня історія закінчилась дуже швидко. Гадаю, що це також через війну, випробування, прийняття складних рішень.
— Але багатьом глядачам здавалося, що Алекс вибере Сашу Мудру.
— І мені також. В одному з випусків Саша та Алекс приходили до нас з Христиною додому, ми всі прекрасно спілкувалися. І вони виглядали дуже органічно в парі. Холостяки діляться зі мною своїми думками перед фіналом, буває таке, що терези коливаються до останнього. Але з ким будувати стосунки далі — це тільки їх власний вибір. Що б там не було, я радію будь-якому рішенню Холостяка у фіналі, адже воно завжди приймається за покликом серця.
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— Після проєкту Алекс дав досить відверте інтерв’ю, прокоментував свої стосунки з дівчатами.
— Я не завжди встигаю за тими інтерв’ю, які дають наші учасники після проєкту. Це просто якісь сповіді! Але, зізнатися, мені здалося від Алекса було забагато відвертостей у публічному полі. Забагато порівнювань дівчат… Я за коректніше розставання, повагу один до одного.
«Даніель Салем розповів, як лежав у полі дванадцять годин поранений, не в змозі поворухнутися»
— Ви спілкуєтесь з багатьма зірками у проєкті «Як ти?». Чия історія вас вразила найбільше?
— Ми записали близько тридцяти інтерв’ю. По-чоловічому мене захоплює Даніель Салем. Він прийшов на запис зі зброєю, у формі. Тоді якраз відвойовували Херсон. Відразу після зйомок він стрибнув у потяг, а наступного дня уже казав, що Херсон звільнено. Данієль був поранений, розповідав страшні речі. Казав, як лежав у полі дванадцять годин поранений, не в змозі поворухнутися. А коли хлопці відігнали орків і повернулися за ним, він розплакався. Згадував, що вони сказали: «Ти думав, що ми тебе забули?! І не надійся!» Салем знає, що, не дай Боже, йому доведеться здаватися в полон, то він крикне: «Слава Україні!» та застрелиться. Я пишаюся такими людьми, як він!
— Повномасштабне вторгнення триває вже рік. Які у вас очікування?
— Я дуже сподіваюсь, що війна закінчиться цього року. Але в будь-якому випадку впевнений, що навесні емоційно всім нам стане легше. В плані сонця та енергетики. Треба дочекатися військової допомоги Заходу й не допустити, щоб за цей час нас виснажили внутрішні конфлікти. І щодня наближати перемогу кожному на своєму фронті: донатити, волонтерити, допомагати тим, хто цього потребує поруч з вами.
Раніше постійний ведучий романтичних реаліті Григорій Решетник припустив, хто саме може стати наступними учасниками проєктів «Холостяк» і «Холостячка».
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