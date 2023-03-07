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Події

Завдав батькові численні тілесні ушкодження: на Закарпатті чоловік до смерті забив рідну людину

16:05 7 березня 2023
Підозрюваний у вбивстві

У закарпатському Мукачеві затримали чоловіка, який під дією алкоголю та наркотиків побив до смерті 80-річного батька. Все сталося днями — близько 20:00 між потерпілим та його сином виникла сварка, а на ранок сусід старенького зателефонував до поліції та повідомив про його смерть. Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Згодом з'ясувалося, що напередодні старенький мав конфлікт з 39-річним сином, який зловживав спиртним та наркотиками.

Відомо також, що чоловік вже раніше притягався до кримінальної відповідальності.

Мукачівця затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого»). Чоловікові вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше цю ж статтю УК інкримінували киянину, який вбив братову жінку, а потім, аби відвести від себе підозру, інсценував грабіж.

Фото поліції

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