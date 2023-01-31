Вистрілив дружині брата у голову та вигадав історію про грабіжників: у Києві розкрили безглузде вбивство (фото, відео)

Трапляються випадки, коли застілля приводить до непоправного — вбивства, як це нещодавно сталося в Києві, де загинула 35-річна жінка.

Як з'ясували в столичній поліції, жінку вбив брат її чоловіка, а потім, аби відвести від себе підозру, інсценував грабіж. Йому загорожує до 15 років ув'язненя.

Про подію правоохоронцям повідомив чоловік, заявивши, що у його домі невідомі вбили дружину. За словами начальник Дарницького управління поліції Олега Гудима, на місці злочину поліцейські виявили тіло жінки із вогнепальним пораненням голови та двох братів.

Фото поліції

«Ми опитали родичів, оглянули місце події і з’ясували, що у момент інциденту заявник перебував на другому поверсі будинку. За словами брата заявника, до помешкання увірвалися двоє чоловіків та почали вимагати гроші. У пошуках цінних речей незнайомці влаштували безлад та покидаючи місце злочину застрелили невістку. Ми почали відпрацювання даної версії події, однак свого підтвердження вона не знайшла», — зазначив він.

Фото поліції

Правоохоронці з'ясували, що киянин напідпитку під час застілля став показувати невістці заряджену мисливську зброю. Він вистрелив родичці у голову, жінка одразу померла. Щоб приховати вбивство, чоловік розкидав у будинку речі та вигадав для брата і поліції історію з нападом невідомих. Згодом зброю знайшли в озері, а чоловік зізнався у скоєному.

Стрілку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, його взято під варту. Санкція статті — позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що у Харкові жінка виявила у квартирі батька тіло людини без голови та рук. Пізніше з'ясувалося, що загинув 80-річний чоловік, який жив по сусідству з її родичем. Саме батько заявниці вчинив вбивство під час застілля та планував виїхати з країни.

Фото поліції Києва

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