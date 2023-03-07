Поки інші воюють під Бахмутом: мешканець Львівщини допоміг 20 чоловікам втекти за кордон

На Львівщині затримали підприємця з Самбірського району, який виявився причетний до щонайменше 20 фактів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Як встановили правоохоронці, 28-річний чоловік сприяв у виготовленні фіктивних документів, які надавали право чоловікам призовного віку виїхати на територію іншої держави.

Під час санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили документи, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до організації незаконного переправлення осіб через кордон України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 («Незаконне переправлення осіб через Державний кордон України») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині триває досудове розслідування у справі.

Нагадаємо, що в Раді нині розглядають проєкт закону, за яким можуть дозволити виїзд за кордон певним категоріям чоловіків, але під своєрідну «грошову заставу». Йдеться про добровільне перерахування грошей на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ — по прожитковому мінімумуму за кожний додатковий повний тиждень перебування за межами України.

Фото поліції

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