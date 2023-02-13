39.51 / 40.14 41.91 / 42.78
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Брав до 7,5 тисяч доларів: під Києвом чоловік створив «благодійний фонд» для того, щоб переправляти ухилянтів за кордон

13:46 13 лютого 2023
затримання

У Київській області викрито керівника благодійного фонду, який організував «бізнес» на ухилянтах.

«Послуга» коштувала 7,5 тис. доларів США, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що мешканець Київщини розробив схему з переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.

З метою конспірації своєї протиправної діяльності він створив благодійний фонд та орендував приміщення, де зустрічався з охочими скористатися послугами, які оцінював від 6 до 7,5 тис. доларів США.

За цю суму підозрюваний обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи «Шлях».

В ході обшуків правоохоронці вилучили кошти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з відомостями про громадян, які зверталися до нього за такою «послугою».

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

Читайте також: «Студенти», «білобілетники» та «важкохворі»: як аферисти наживаються на ухилянтах, які бажають втекти з України

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

Обшук СБУ

Справа на мільярд: СБУ прийшла з обшуками до відомих екснардепа та олігарха (фото)

зодіак

Не зациклюйтесь на проблемах та беріться за справи з ентузіазмом: гороскоп від Анжели Перл на 13 лютого

колонка

Не тільки лампочки: українці зможуть обміняти старі газові котли на нові

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту