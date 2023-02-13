Брав до 7,5 тисяч доларів: під Києвом чоловік створив «благодійний фонд» для того, щоб переправляти ухилянтів за кордон

У Київській області викрито керівника благодійного фонду, який організував «бізнес» на ухилянтах.

«Послуга» коштувала 7,5 тис. доларів США, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що мешканець Київщини розробив схему з переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.

З метою конспірації своєї протиправної діяльності він створив благодійний фонд та орендував приміщення, де зустрічався з охочими скористатися послугами, які оцінював від 6 до 7,5 тис. доларів США.

За цю суму підозрюваний обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи «Шлях».

В ході обшуків правоохоронці вилучили кошти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з відомостями про громадян, які зверталися до нього за такою «послугою».

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

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