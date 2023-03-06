Студенти, спортсмени та інші: Рада може дозволити виїзд за кордон певним категоріям чоловіків

В Україні, де лише деяким категоріям військовозобов'язаних дозволено виїжджати за кордон, пропонують дещо змінити правила та дозволити залишати країну студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

Як повідомляє «Прямий», у парламенті зареєстровано два проекти закону: № 9075 та № 9074.

У пояснювальній записці до першого законопроекту головною метою документа називається внесення до законодавства змін, які забезпечать можливість українським студентам іноземних вузів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон.

При цьому такий виїзд має узгоджуватися із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Однак, той, хто виїжджає, має взяти на себе офіційне зобов'язання повернутися в Україну не пізніше закінчення терміну, на який він не підлягає мобілізації відповідно до норм чинного законодавства (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).

Другий проект закону пропонує забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Спортсмени та супроводжуючі повинні додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту.

Ті, хто без поважних причин порушив термін повернення, повинні відповідати за це. Їх можуть звільнити від покарання за умови добровільного перерахування грошей на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ — по прожитковому мінімумуму за кожний додатковий повний тиждень перебування за межами України.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні спалахнув скандал із стендап-коміком Щегелем, який втік до Туреччини. У Мінкульті підтвердили, що він мав дозвіл на тимчасовий виїзд, і пообіцяли ускладнити процедуру отримання такого дозволу.

Ілюстративне фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram