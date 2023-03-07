Деякі українці можуть отримувати щомісяця грошову допомогу в розмірі до 2500 грн: хто має право

Багато українців внаслідок війни потрапили у скрутне становище. Допомогу таким людям виділяє уряд, місцева влада, міжнародні організації. Й такі виплати зможуть отримати не тільки переселенці.

Як повідомили у Київській міськраді, з першого березня продовжено фінансування в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам».

Так, по 2500 гривень зможуть отримати діти з інвалідністю, які мешкають у дитячих будинках сімейного типу або мають опікуна/прийомну сім’ю. На виплати можуть претендувати діти-сироти, які мають підгрупу А першої групи інвалідності.

Виплати у 2000 гривень надійдуть дітям, які мають першу групу інвалідності та розмір пенсії яких не перевищує трьох прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб.

На матеріальну допомогу також зможуть розраховувати жителі столиці, які отримують допомогу на дітей, в яких діагностовано важкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, важкі вроджені проблеми з розвитком, ДЦП, онкологію, цукровий діабет, тяжкі психічні розлади та інші важкі хвороби і травми.

По 1200 гривень зможуть отримати кияни, які мають другу групу інвалідності.

Громадяни зі статусом ВПО також зможуть отримати виплати, якщо вони належать до вищезазначених категорій. Для цього потрібно перебувати на обліку у столичних органах соцзахисту.

Виплачуватимуть матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина». Також пільговики, які отримують виплати через «Укрпошту», зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом із пенсією.

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