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На українців чекають ще два підвищення пенсій, у кого виплати зростуть на 1500 грн

14:15 7 березня 2023
Тисячі гривень

Після індексації пенсій 1 березня на 19,7% (від розрахункового розміру виплати), наступні підвищення суми виплат очікуються у квітні та липні 2023-го.

Про це пише «Обозреватель».

Як зазначили у Мінсоцполітики, у квітні пенсії перерахують тим, хто продовжив працювати — це близько 2,7 млн. пенсіонерів. За законом, кожні два роки їм можуть підвищувати пенсії з урахуванням нового стажу. Підвищення для них становитиме близько 2% від розрахункової пенсії.

Другий етап підвищення пенсій очікується у липні. Тоді пенсії підвищать на 19,7% тих українців, які отримували виплати за особливими правилами. Йдеться про вчених, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Найбільша надбавка складе 1500 грн, а мінімальна — всього 100 грн.

Видання відзначає, що цього року в Україні скасували індексацію прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тобто мінімальну пенсію залишать на рівні 2093 грн. Також не зміниться і розмір доплати за стаж понад встановлену норму (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Нагадаємо, що у рамках березневого осучаснення пенсій збільшення в середньому становило близько 400 грн. Розрахунковий розмір виплати (не враховуючи всіх можливих надбавок) підвищили на 19,7%.

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