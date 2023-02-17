Частині киян в лютому вперше виплатять збільшену у півтора-два рази матеріальну допомогу: що відомо про суми

Попри те, що Київ було виключено з переліку територій можливих бойових дій, переселенці, люди з інвалідністю, діти-сироти та інші окремі категорії громадян отримають щомісячну матеріальну допомогу з міського бюджету.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Цього року малозабезпечені кияни отримають збільшені виплати. На фінансування програми «Турбота. Назустріч киянам» додали понад 1 млрд грн.

Згідно з розпорядженням міського голови, матеріальну допомогу у розмірі 2500 грн отримуватимуть:

- діти з інвалідністю підгрупи А;

- діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування aбo які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу;

- діти-сироти;

- особи з інвалідністю І групи підгрупи А, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової гpoшової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, установлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

- особи з інвалідністю I групи підгрупи А — одержувачі державної соціальної допомоги.

У розмірі 2000 грн:

- діти з інвалідністю;

- діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

- особи з інвалідністю I групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

- особи з інвалідністю I групи — одержувачі державної соціальної допомоги;

- особи, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі aбo хронічні захворювання нирок IV ступеню, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, паліативної допомоги, та яким не встановлено інвалідність.

У розмірі 1200 грн:

- особи з інвалідністю II групи — одержувачі державної соціальної допомоги.

Виплачуватимуть матеріальну допомогу на поточні рахунки у банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина». Також пільговики, які отримують виплати через «Укрпошту», зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом з пенсією.

Нагадаємо, жителі Київщини можуть отримати гроші від благодійного фонду та Корпусу Милосердя.

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