«Приїхали, щоб бути в безпеці»: що відомо про 14-річну українку, яка померла у Великій Британії за загадкових обставин

У вівторок, 7 березня, у британських ЗМІ з'явилася нова інформація про загадкову смерть 14-річної українки. Як уже повідомляли «ФАКТИ», дівчинку знайшли непритомною на пляжі у місті Дауліш. Її доставили до лікарні, де вона померла, не приходячи до тями.

Газета The Sun пише, що ім'я дівчинки Альбіна Євко. Вона приїхала до Великобританії разом із мамою, Інною Євко, рятуючись від російського вторгнення.

Мати та дочка знайшли у Дауліші сім'ю, яка надала їм житло за урядовою програмою, метою якої є надання допомоги українським біженцям. Альбіна отримала можливість навчатись у місцевому коледжі. У неї з'явилися друзі.

Здавалося, що у дівчинки та її мами все нормально. У Дауліші є невелика українська спільнота. Це також біженці. Люди намагаються підтримувати одне одного.

Мер Дауліша Ліза Мейн заявила журналістам, що незрозуміла смерть Альбіни стала тяжким ударом для всього міста. «Ми із відкритим серцем прийняли українців. І розуміємо, яка це трагедія для них. Альбіна та Інна приїхали сюди, щоб отримати безпеку… Ми всі хочемо зрозуміти, що сталося, що спричинило цю трагедію», — сказала Мейн.

Учні коледжу відгукуються про Альбіну дуже добре. Вона була привітною та доброю дівчинкою. Ніхто з її однокласників не знає, що сталося, як Альбіна могла опинитися сама на пляжі.

«Я і моя сім'я вражені до глибини душі втратою нашої прекрасної Альбіни. Ніхто не зможе замінити її у наших серцях…» — сказала мати дівчинки. Інна Євко попросила поважати її почуття та не турбувати в такий тяжкий момент.

Поліція продовжує розслідування смерті Альбіни. Наразі ретельно вивчаються записи всіх камер спостереження в Дауліші. Слідчі сподіваються знайти якісь зачіпки. Також поліція очікує на результати розтину. Офіційну причину смерті українки досі не названо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загадкову смерть українців у США. У Чикаго внаслідок отруєння померли Віталій Кияшко та Павло Пітлюк з Прикарпаття.

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