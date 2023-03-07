Що можна їсти, скільки хочеться, і при цьому худнути: ТОП продуктів від американських дієтологів

Зараз можна отримати багато інформації про різні дієти, системи харчування та методи схуднення.

Але деякі фахівці вважають, що нормалізувати вагу можна самостійно без всяких новомодних дієт — просто додавати до свого раціону продукти, що нормалізують метаболізм.

В американському журналі з дієтології She Finds з'явилася стаття, в якій фахівці назвали перелік продуктів, які можна й потрібно їсти, щоб налагодити метаболізм та мати нормальну вагу.

Наприклад, доктор Тріста Бест рекомендує охочим скинути вагу щодня їсти авокадо — вранці до бутерброда кілька шматочків, а ввечері сирий фрукт додавати до будь-якої страви. Щоденне вживання авокадо протягом місяця дасть помітний результат при звичайному раціоні.

Дієтолог Ліза Річарс називає фруктом схуднення яблуко. Клітковини в ньому до 4 г на фрукт середнього розміру, це знижує почуття голоду та прискорює обмін речовин. На травлення яблук організм витрачає багато енергії, переробляючи жирові накопичення. У день рекомендовано з'їдати по 2 яблука.

А лікар Террі Чоулз рекомендує для досить швидкого схуднення використовувати броколі. Ця унікальна капуста очищає та оздоровлює кишківник та нормалізує обмін речовин. Вживати овоч треба 3−4 рази на тиждень, у запеченому вигляді або відвареним на пару.

Нагадаємо, зіркова тренерка та співавторка книжок про їжу Аніта Луценко дала пораду про те, яким повинно бути співвідношення зросту та ваги.

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