Противник продовжує штурм Бахмута, не зважаючи на втрати, і втратив «Зоопарк», — Генштаб ЗСУ

На сході України, де за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача посилюють позицій ЗСУ в районі Бахмута, окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби на зазначених напрямках наші захисники відбили понад 100 атак противника.

Загарбники завдали 24 авіаційних та 1 ракетний удару. Зокрема, під час авіаударів ворог використав один БпЛА типу «Шахед-136», його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. За минулу добу лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Лише біля Мар’їнки ворог здійснив більш як 20 атак. Ворожих обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», а ракетники і артилеристи — уразили один зенітний ракетний комплекс «Бук-М1−2», 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та один комплекс радіолокаційної розвідки і контролю «Зоопарк».

Також було знищено дев'ять бойових броньованих машин супротивника, сім артсистем та чотири танки. Сили оборони ліквідували ще 700 рашистів — загальна кількість втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення перевищила 155,5 тисяч вбитими.

Фото Генштаба ЗСУ

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута. Аналітики зазначали, що випереджувальне руйнування мостів може свідчити про те, що Сили оборони України намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті і обмежити потенційні шляхи для росіян у західному напрямку.

Фото Генштаба ЗСУ

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