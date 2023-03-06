Окупанти вже не зможуть так просто вийти з Бахмута, — ISW

Російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута, міста з довоєнним населенням близько 70 000 осіб, приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому процесі. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка на північному сході міста і один на трасі Хромове-Бахмут на захід від Бахмута. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Випереджувальне руйнування мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті і обмежити потенційні шляхи відходу росіян з міста на захід, вважають експерти. Радник президента України Олександр Роднянський раніше заявив 28 лютого, що українські війська можуть відступити з позицій у Бахмуті за необхідності. Він також зазначив, що Україна укріпила територію на захід від міста таким чином, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, російські війська не обов'язково будуть здатні швидко захопити все місто.

Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів східної частини міста, судячи з українських заяв і повідомлень про дії української сторони, вважають аналітики ISW.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» журналіста Олексія Кондакова, який воює в самому пеклі: «Ми будемо боронити Бахмут до останнього».

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