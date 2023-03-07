«Не відходити і посилюватися»: Зеленський розповів про рішення Ставки щодо Бахмута

В понеділок, 6 березня, президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянута ситуація на оперативних напрямках, у кожній ключовій точці боїв. Доповідали Головком, командувачі, розвідка.

Про це Володимир Зеленський розповів у відеозверненні за результатами 376-го дня війни.

За його словами, на засіданні була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті, навколо міста і більш як годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для вчорашньої Ставки.

«Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу „Хортиці“ генералу Сирському, і Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я наказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті», — розповів очільник Української держави.

Володимир Зеленський звернув увагу, що ворог убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя — життя українців.

«І ми знищуємо окупанта всюди — всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас. І я дякую кожному солдату, хто бʼється на цьому найскладнішому напрямку. Хто бʼється за всі частини нашої держави, на всіх напрямках», — запевнив український лідер.

Володимир Зеленський підкреслив, що ми боронимо й будемо боронити кожну частинку України.

«Настане час — звільнимо кожне місто, кожне село нашої держави. І змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично — значить, юридично. Зброєю — значить, зброєю. Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну й кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. З перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: „Слава Україні!“. І мільйони завжди відповідатимуть: „Героям слава!“. Завжди саме так буде», — певен президент Зеленський.

Нагадаємо, іноземні військові аналітики вважають, що окупанти вже не зможуть так просто вийти з Бахмута, оскільки ЗСУ зруйнували там обидва стратегічно важливі мости.

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