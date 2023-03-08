Все дуже погано: росіяни через великі втрати повертають у користування 60-річні раритетні танки

Країна-терористка заповнює втрати бронетехніки, знімаючи з консервації 60-річні бойові танки Т-62, про це заявляє британська розвідка.

«Існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), нібито головної танкової сили росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати. Перша танкова армія рф з 2021 року мала отримати на озброєння танки наступного покоління Т-14 „Армата“. Однак останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, які вперше поставили на озброєння 1954 року, також уперше було ідентифіковано в Україні. З літа 2022 року близько 800 Т-62 були зняті зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, ймовірно, підвищать їхню ефективність вночі».

Однак, зазначають британські аналітики, обидва ці старовинні типи транспортних засобів матимуть багато вразливих місць на сучасному полі бою, в тому числі через відсутність сучасної вибухової реактивної броні.

Нагадаємо, що під Вугледаром відбулася найбільша танкова битва війни в Україні. Втрати росії в цьому бою оцінюються в 130 одиниць бронетехніки.

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