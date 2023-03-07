​​Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безрезультатні наступи в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, повідомили у Генштабі.

Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Диліївка, Торецьк, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

За добу авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО «Бук-М1−2» та 3 райони зосередження живої сили противника.

За даними Генштабу, ворог знущається з українців на окупованих територіях. В населеному пункті Стрілкове Генічеського району тимчасово зайнятої території Херсонської області в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної «влади» змушують учнів та батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти російської федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону 130 наших захисників, серед яких чотири жінки. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, спецпризначенці.

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