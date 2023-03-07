38.29 / 39.04 40.38 / 10.85
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Угода Кремля з Тегераном: про що путін говорив із президентом Ірану

12:05 7 березня 2023
Прапори Росії та Ірану

У понеділок, 6 березня, президент росії володимир путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі. Розмова відбулася на тлі повідомлень у західних ЗМІ про існування секретної ядерної угоди між Москвою і Тегераном.

Пресслужба Кремля передала, що «обидві сторони дали позитивну оцінку рівню і динаміці розвитку російсько-іранських відносин». «Обговорено питання двосторонньої взаємодії в різних галузях, включно з реалізацією спільних інфраструктурних проєктів. Домовлено про підтримку подальших контактів», — ідеться в повідомленні.

Раніше того самого дня американський телеканал Fox News повідомив із посиланням на джерела в розвідслужбах, що в разі провалу переговорів про відновлення угоди про долю іранської ядерної програми росія готова повернути Ірану середньозбагачений уран, який Тегеран передав їй раніше за умовами цього договору.

Одне з джерел заявило також, що Москва від самого початку взяла на себе таке зобов'язання, однак це зберігалося в секреті.

Експертка з російської політики Ребекка Кофлер, яка раніше була аналітиком американської розвідки, підкреслює, що такий стиль характерний для путіна. Він хоче й надалі вдавати з себе могутнього посередника між Заходом та Іраном.

Кофлер впевнена, що в Москві не зацікавлені в тому, щоб Іран став володарем ядерної зброї. Але водночас путін хоче, щоб Іран продовжував постачання озброєнь, які необхідні росії для війни в Україні.

Нагадаємо, що росія не купуватиме в Ірану балістичні ракети, бо боїться «отвєткі» США, вважає Financial Times.

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Працююча пенсіонерка

Виплати підвищили не всім: названо 4 групи пенсіонерів, яких обійшла індексація

Гороскоп повного місяця

Об’єднуйтеся з однодумцями і чекайте на приємні сюрпризи від долі: гороскоп від Анжели Перл на 7 березня

смажені пиріжки

Смажені пиріжки з капустою: смачно так, що не відірватися

повістка

Що робити, якщо принесли повістку, а військовозобов’язнаний за кордоном: відповідь юриста

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту