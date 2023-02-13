На катерах і літаками держкомпанії: стало відомо про контрабандні поставки нових іранських безпілотників до росії

Іран використовував човни й державну авіакомпанію для контрабанди нових типів сучасних безпілотників дальнього радіусу дії до росії для використання у війні проти України, повідомляють джерела в цій близькосхідній країні.

Щонайменше 18 безпілотників були доставлені путіну після того, як російські офіцери й техніки здійснили спеціальний візит до Тегерану в листопаді, де їм був продемонстрований повний спектр іранських технологій. Тоді російська делегація у складі 10 осіб обрала шість безпілотників «Мохаджер-6», які мають дальність польоту близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129, які також мають можливість завдавати ударів «повітря — земля».

На відміну від більш відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які інтенсивно використовуються росією в рейдах камікадзе проти українських об'єктів, ці безпілотники призначені для доставки бомб і повернення на базу неушкодженими.

Ця інформація, пише видання, свідчить про зростаючу близькість між Іраном і росією, яких об'єднує ворожість до США відтоді, як рік тому москва розпочала неспровоковане вторгнення в Україну.

У серпні минулого року офіційні особи США заявили, що Іран у червні почав демонструвати росії безпілотники Shahed 191 і 129. Очікувалося, що Тегеран продасть їх москві. У вересні в Україні були збиті безпілотники Mohajer-6, а в листопаді офіційні особи продемонстрували один з них виданню The Guardian у Києві.

Відчуваючи дедалі більшу нестачу ракет для продовження своєї жорстокої кампанії бомбардувань українських міст, росія звернулася до Ірану, а також Північної Кореї за поповненням своїх запасів.

Тим часом США, Велика Британія та інші західні країни пильно стежать за співпрацею у сфері озброєнь, частково намагаючись запобігти її ескалації.

Більшість безпілотників, відправлених до росії, були таємно взяті іранським судном з бази на узбережжі Каспійського моря, а потім передані в морі російському військово-морському катеру, повідомляють джерела. Інші були відправлені державною іранською авіакомпанією, додали вони.

Безпілотники Mohajer-6, отримані росією в листопаді, можуть перебувати в повітрі протягом шести годин і працювати на електриці. Вони можуть нести 40-кілограмові бомби та містять високоточні системи візуалізації і наведення. Shahed 129 несе 60-кілограмове навантаження, але може перебувати в повітрі лише чотири години, тоді як Shahed 191 може літати п'ять годин, несучи 70 кілограмів вантажу. Кажуть, що обидва літаки використовують модифікований двигун німецького виробництва. Джерела повідомили, що здатність іранського апарату долати системи глушіння дуже цінується росією.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Іран модифікує безпілотники, які постачає росії, аби були масові руйнування в Україні.

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