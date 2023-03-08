Три місяці самоволки: військовому, який втік з частини, призначили два роки тюрми

Нововодолазький районний суд Харківської області визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

Фігурантом справи став уродженець Валківського району, якого призвали на службу за мобілізацією на посаду солдата резерву запасної роти. 29 серпня 2022 року він без дозволу командування втік із частини та проводив час на власний розсуд. Три місяці його розшукували, затримали у Харкові. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова до підозрюваного був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з визначенням суми застави 198 480 гривень.

У судовому засіданні обвинувачений винним себе визнав повністю, пояснивши, що дійсно скоїв інкриміноване йому правопорушення. Розповів, що перебував вдома у батьків в місті Люботин без дозволу командування частини. На запитання прокурора повідомив, що за час його відсутності обов`язки військової служби не виконував, поважних причин, що перешкоджали виконувати свій громадський обов`язок, він не мав. У військовій частині надали лист, де було вказано про погану характеристику бійця, мовляв, він службові обов’язки виконує недобросовісно, не користується повагою та авторитетом серед колег і товаришів, в складних обставинах орієнтується погано, не виявляє твердість характеру. За місцем проживання характеризується задовільно, мешкає разом із батьками пенсійного віку та повнолітньою донькою.

Суд призначив солдату позбавлення волі строком на 2 роки, хоча захисники його клопотали про умовний термін.

Нагадаємо, що морпіха з Одеської області оштрафували на 207 тисяч гривень за відмову йти у наступ.

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