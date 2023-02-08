Надсилав фото чужої пораненої ноги: військового засудили за шахрайство

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав винним військовослужбовця, який обманом збирав кошти в соцмережах, йдеться у реєстрі судових рішень.

Про обвинувачуваного відомо, що він проходив службу в ЗСУ на посаді оператора відділення взводу спеціального зв`язку. Молодший сержант з метою особистого збагачення розмістив у соціальних мережах фото та неправдиві відомості щодо збору коштів на купівлю тепловізорів для потреб військової частини. За два дні йому вдалось зібрати 12 тисяч гривень, кошти чоловік витратив на власні потреби.

Крім того, у квітні 2022 року військовий взявся збирати на лікування від вогнепального поранення. Використовуючи голосові повідомлення, звернувся до свого знайомого та надіслав неправдиві фотознімки пораненої ноги. Молодший сержант намагався заволодіти сумою 200 000 гривень, але товариш вчасно викрив його в обмані.

1 лютого 2023 року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Суд її затвердив. Боєць отримав покарання у виді штрафу у розмірі 68000 грн.

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