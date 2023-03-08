Страшна помста: під Києвом судитимуть чоловіка, який викинув собаку дружини з вікна багатоповерхівки

На Київщині, де нещодавно легковик здійснив наїзд на 9-річного хлопчика, чоловік викинув з вікна собаку. Про це повідомили в поліції Київської області.

«Холоднокровно вбив собаку: Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику за жорстоке поводження із тваринами в Борисполі. Нагадаємо, 25 лютого, близько 16 години, до поліції надійшло повідомлення від очевидця події про те, що чоловік через вікно багатоповерхівки викинув собаку. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 49-річний місцевий житель, перебуваючи напідпитку, викинув з четвертого поверху на асфальтовану поверхню собаку, яка належить його дружині. На жаль, чотирилапий не вижив. Після проведення комплексу слідчих дій, сьогодні, 8 березня, за фактом жорстокого поводження з тваринами, що належать до хребетних, за процесуальним погодженням Бориспільської окружної прокуратури, слідчі повідомили про підозру зловмиснику [ст. 299 ККУ]. Правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно жителя Коростишівського району засудили за жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їхньої загибелі. Чоловік проведе за ґратами 5 років.

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