Під Києвом легковик здійснив наїзд на 9-річного хлопчика: дитину ушпиталили
У Фастові в останній день зими трапилася жахлива аварія, в якій постраждав 9-річний хлопчик. Близько 10 ранку на нього здійснив наїзд водій автомобіля «Volkswagen».
Встановлено, що рух транспорту на перехресті був не регульованим, і пішоходного переходу там не було.
Як повідомили у поліції Київщини, дитину ушпиталили до місцевої лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, минулого року на Київщині водій під наркотиками скоїв смертельний наїзд на двох подружок — 7-річну Мілану і 8-річну Злату. «ФАКТИ» розповідали подробиці цієї історії.374
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