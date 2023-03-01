Під Києвом легковик здійснив наїзд на 9-річного хлопчика: дитину ушпиталили

У Фастові в останній день зими трапилася жахлива аварія, в якій постраждав 9-річний хлопчик. Близько 10 ранку на нього здійснив наїзд водій автомобіля «Volkswagen».

Встановлено, що рух транспорту на перехресті був не регульованим, і пішоходного переходу там не було.

Оперативне фото з місця події

Як повідомили у поліції Київщини, дитину ушпиталили до місцевої лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, минулого року на Київщині водій під наркотиками скоїв смертельний наїзд на двох подружок — 7-річну Мілану і 8-річну Злату. «ФАКТИ» розповідали подробиці цієї історії.

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